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Трамп заявил, что он проводит наиболее жесткую политику в отношении России

Как отметил глава Белого дома, президент России "будет первым, кто скажет, что ему было бы намного проще" с Хиллари Клинтон в качестве президента США
Президент США Дональд Трамп EPA-EFE/JIM LO SCALZO
Описание
Президент США Дональд Трамп
© EPA-EFE/JIM LO SCALZO

НЬЮ-ЙОРК, 20 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что он проводит наиболее жесткую политику в отношении России. С таким заявлением Трамп выступил в интервью телеканалу Fox News, которое было показано в воскресенье вечером.

"Никто не был жестче по отношению к России, чем я", - сказал Трамп в ответ на вопрос ведущего о том, согласен ли он с мнением о том, что его считают "марионеткой [президента России Владимира] Путина". "Я думаю, Путин будет первым, кто скажет, что ему было бы намного проще с Хиллари Клинтон в качестве президента, чем с Трампом", - подчеркнул он.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия готова к налаживанию диалога с США. Президент выразил мнение, что подходящей площадкой для встречи с Трампом может стать июньский саммит G20 в японской Осаке.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияКлинтон, ХиллариТрамп, Дональд
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