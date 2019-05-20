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СМИ: бразильские военные расследуют инцидент с хищением боеприпасов

Речь идет об около 1,5 тыс патронов для автоматического оружия из арсеналов одной из частей, отмечает телеканал Globo

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 20 мая. /ТАСС/. Вооруженные силы Бразилии начали внутреннее расследование в связи с похищением около 1,5 тыс патронов для автоматического оружия из арсеналов одной из частей. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Globo.

Ранее по подозрению в причастности к преступлению были задержаны двое офицеров батальона легкой пехоты, дислоцированного в юго-восточном штате Сан-Паулу, после того как в машине, на которой они передвигались, было обнаружено 28 упаковок боеприпасов 45 калибра и сумма в размере около $1 тыс. По предварительной информации, ранее военнослужащие не попадали под подозрение сослуживцев.

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