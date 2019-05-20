Yomiuri: в Японии будут вновь нанимать в войска вышедших на пенсию ветеранов

ТОКИО, 20 мая. /ТАСС/. Министерство обороны Японии намерено вновь нанимать ушедших на пенсию военнослужащих, чтобы восполнить нарастающую нехватку персонала прежде всего в военно-морских силах. Как сообщила в понедельник газета Yomiuri, отставников предполагается использовать в первую очередь на вспомогательных судах и в службах обслуживания портов. По замыслу министерства, это позволит направить большее количество молодежи на боевые корабли и подлодки.

В настоящее время большинство военнослужащих в формируемых на контрактной основе вооруженных силах Японии уходят на пенсию в возрасте 53-56 лет. Исключение делается только для высшего командного состава.

Теперь крепких отставников будет разрешено нанимать вновь - они смогут находиться на службе до 65 лет, получая от 60 до 80% оклада, положенного для той или иной должности. Со временем, пишет Yomiuri. опытными ветеранами предполагается укомплектовать значительную часть тыловых служб.

Военное ведомство Японии использует и другие методы восполнения нехватки личного состава. В частности, на кораблях активно внедряются системы автоматизации, что позволяет сокращать численность экипажей.

Еще в 2017 году министерство обороны приняло также решение удвоить численность женщин в вооруженных силах, доведя ее примерно до 12% личного состава. В частности, сняты ограничения на службу женщин на подводных лодках, в танковых, пехотных и парашютно-десантных подразделениях.