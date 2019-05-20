Япония предложила Южной Корее провести арбитраж по вопросу принудительного труда

ТОКИО, 20 мая. /ТАСС/. Правительство Японии предложило Республике Корея созвать арбитраж с целью урегулирования вопроса о компенсациях за принудительный труд корейских рабочих в годы Второй мировой войны. Об этом сообщило в понедельник агентство Kyodo.

В соответствии с двусторонним соглашением от 1965 года подобные разбирательства предусматривают привлечение к процессу представителей третьих стран. МИД Японии настаивает на созыве арбитражной коллегии в первую очередь из-за того, что Южная Корея начала продавать конфискованное у японских компаний имущество.

Осенью прошлого года Верховный суд Республики Корея вынес решение о выплате компенсаций четырем бывшим работникам японской компании, которая после Второй мировой войны много раз реорганизовывалась, сливалась с другими корпорациями и сейчас носит название Nippon Steel & Sumitomo Metal. Речь идет о сумме 400 млн вон ($350 тыс.) за использование принудительного труда. Из четырех инициаторов иска в живых сейчас остался только один.

Суд в Южной Корее признал законным конфискацию собственности этой корпорации, если она не выполнит вердикт о компенсациях. Правительство Японии отвергает требования Южной Кореи о выплатах за принудительный труд. Оно исходит из того, что этот вопрос в соответствии с двусторонним соглашением был окончательно решен при нормализации отношений между Токио и Сеулом в 1965 году.