В Ереване сторонники Пашиняна начали блокировку зданий судов

ЕРЕВАН, 20 мая. /ТАСС/. Сторонники премьер-министра Никола Пашиняна в понедельник утром начали блокировать входы и выходы зданий судов столицы. Как убедился корреспондент ТАСС, несмотря на дождливую погоду гражданские активисты блокировали здания Конституционного суда на проспекте Баграмяна и суда общей юрисдикции, который в субботу принял решение об освобождении экс-президента Кочаряна.

"Мы пришли сюда по призыву Никола Пашиняна и будем ждать его указаний. Суды в Армении должны служить народу", - в беседе с корреспондентом ТАСС отметил один из участников акции протеста.

В воскресенье премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал граждан страны в понедельник утром блокировать все входы и выходы зданий судов республики и ждать его речи в прямом эфире. Комментируя решение суда общей юрисдикции Еревана об освобождении из-под ареста экс-президента Роберта Кочаряна, глава армянского кабмина заявил, что "в стране созревает второй и самый главный этап революции".

Дело Кочаряна

Суд общей юрисдикции Еревана изменил в субботу меру пресечения бывшему президенту Кочаряну и освободил его под личное поручительство бывшего и действующего глав непризнанной Нагорно-Карабахской республики Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна.

Генеральная прокуратура республики 29 апреля утвердила обвинительное заключение по так называемому делу 1 марта в отношении бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, бывшего вице-премьера Армена Геворгяна, экс-генсека ОДКБ Юрия Хачатурова и бывшего министра обороны Сейрана Оганяна и отправила дело в суд.

После президентских выборов в Армении 19 февраля 2008 года в стране прошла серия протестов, участники которых выражали несогласие с их официальными итогами: победителем стал Серж Саргсян. Уличные акции были организованы сторонниками первого президента Армении Левона Тер-Петросяна, который в тот момент снова претендовал на высший пост. Во время столкновений митингующих с органами правопорядка погибли восемь демонстрантов и двое полицейских, госпитализированы 33 сотрудника полиции. Всего за помощью к медикам тогда обратились около 230 человек.

После смены власти в стране 8 мая 2018 года расследование дела о событиях 1 марта возобновилось. В рамках этого дела был арестован Кочарян, предъявлены обвинения некоторым бывшим высокопоставленным чиновникам, в том числе Хачатурову и Геворгяну.