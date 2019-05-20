В Литве началось досрочное голосование во втором туре президентских выборов

ВИЛЬНЮС, 20 мая. /ТАСС/. Досрочное голосование во втором туре президентских выборов началось в понедельник в Литве. Одновременно граждане досрочно голосуют за депутатов Европарламента. Как сообщила Главная избирательная комиссия, участки открылись в 08:00 по местному времени (соответствует мск) по всей стране в зданиях самоуправлений.

"Проголосовать досрочно имеют возможность те, кто по тем или иным причинам не смогут прийти к избирательным урнам в основной день голосования в воскресенье", - отметила председатель комиссии Лаура Матьёшайтите.

Досрочное голосование обычно проводится в течение двух дней. На этих выборах принято решение продлить его до пяти дней. Так было и в первом туре, когда досрочно проголосовало рекордное число избирателей: около 10% из 2,472 млн граждан, обладающих правом голоса.

Из девяти кандидатов, претендовавших на пост главы государства, во второй тур вышли 44-летняя экс-министр финансов Ингрида Шимоните и 54-летний экономист Гитанас Науседа. Они получили соответственно 31,13% и 30,94% голосов, разница составила всего 5323 голоса. По мнению экспертов, шансы претендентов примерно равны.

Одновременно граждане избирают депутатов Европарламента. За Литвой в нем закреплено 11 мест. До 2009 года страну представляли 13 депутатов. Квота республики уменьшилась после принятия в сообщество новых членов. На 11 мандатов претендуют 302 кандидата от политических партий и общественных избирательных комитетов, то есть почти 30 человек на место.