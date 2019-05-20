Премьер Армении встретился со своими сторонниками у блокированного суда

ЕРЕВАН, 20 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в понедельник утром посетил своих сторонников, блокировавших по его призыву здание суда общей юрисдикции в центре Еревана. Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, Пашинян отказался отвечать на вопросы журналистов и заявил, что пришел пообщаться с народом.

"Я здесь, чтобы поблагодарить вас и попросить подождать моего прямого эфира (в 11:00 мск - прим. ТАСС). Отвечу на все вопросы", - заявил глава армянского кабмина.

В понедельник утром сторонники премьер-министра Никола Пашиняна перекрыли входы и выходы в здания судов республики, отказываясь пропускать сотрудников на их рабочие места.

В воскресенье Пашинян призвал граждан страны в понедельник утром блокировать здания судов республики и ждать его речи в прямом эфире. Комментируя решение суда общей юрисдикции Еревана об освобождении из-под ареста экс-президента Роберта Кочаряна, глава армянского кабмина заявил, что "в стране созревает второй и самый главный этап революции".

Дело Кочаряна

Суд общей юрисдикции Еревана изменил в субботу меру пресечения бывшему президенту Кочаряну и освободил его под личное поручительство бывшего и действующего глав непризнанной Нагорно-Карабахской республики Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна.

Генеральная прокуратура республики 29 апреля утвердила обвинительное заключение по так называемому делу 1 марта в отношении бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, бывшего вице-премьера Армена Геворгяна, экс-генсека ОДКБ Юрия Хачатурова и бывшего министра обороны Сейрана Оганяна и отправила дело в суд.

После президентских выборов в Армении 19 февраля 2008 года в стране прошла серия протестов, участники которых выражали несогласие с их официальными итогами: победителем стал Серж Саргсян. Уличные акции были организованы сторонниками первого президента Армении Левона Тер-Петросяна, который в тот момент снова претендовал на высший пост. Во время столкновений митингующих с органами правопорядка погибли восемь демонстрантов и двое полицейских, госпитализированы 33 сотрудника полиции. Всего за помощью к медикам тогда обратились около 230 человек.

После смены власти в стране 8 мая 2018 года расследование дела о событиях 1 марта возобновилось. В рамках этого дела был арестован Кочарян, предъявлены обвинения некоторым бывшим высокопоставленным чиновникам, в том числе Хачатурову и Геворгяну.