Глава Службы безопасности Украины и его заместители подали в отставку

КИЕВ, 20 мая. /ТАСС/. Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак объявил об уходе в отставку. Об этого в понедельник сообщила пресс-служба ведомства.

"Выполняю обещание и публично информирую: сегодня подаю на рассмотрение новоизбранному президенту Украины рапорт о своем увольнении с должности главы СБУ", - говорится в заявлении Грицака, которое размещено на официальном сайте спецслужбы. Кроме того, он добавил, что рапорты об увольнении написали все его заместители.

Грицак возглавил СБУ в июле 2015 года.