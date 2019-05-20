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Глава Службы безопасности Украины и его заместители подали в отставку

Василий Грицак возглавил СБУ в 2015 году
Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак Николай Лазаренко/ТАСС
Описание
Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак
© Николай Лазаренко/ТАСС

КИЕВ, 20 мая. /ТАСС/. Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак объявил об уходе в отставку. Об этого в понедельник сообщила пресс-служба ведомства.

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"Выполняю обещание и публично информирую: сегодня подаю на рассмотрение новоизбранному президенту Украины рапорт о своем увольнении с должности главы СБУ", - говорится в заявлении Грицака, которое размещено на официальном сайте спецслужбы. Кроме того, он добавил, что рапорты об увольнении написали все его заместители.

Грицак возглавил СБУ в июле 2015 года.

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