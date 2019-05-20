СМИ: в Турции выдали ордер на задержание почти 250 сотрудников МИД

АНКАРА, 20 мая. /ТАСС/. Власти Турции выдали ордер на задержание 249 сотрудников министерства иностранных дел республики по подозрению в причастности к "террористической организации фетхуллахистов" (FETO), которую Анкара обвиняет в организации попытки переворота в июле 2016 года. Об этом сообщает в понедельник телеканал NTV.

Подозрения состоят в том, что сотрудники успешно сдали экзамен для работы на государственной службе благодаря сотрудничеству с FETO. На данный момент 78 человек уже задержаны.

15 июля 2016 года группа солдат и офицеров ВС Турции предприняла попытку государственного переворота и захвата президента Тайипа Эрдогана. Основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре, погибли 250 человек, не считая путчистов, более 2 тыс. получили ранения. Анкара обвиняет FETO в организации путча. По делам о содействии FETO в Турции осуждены тысячи человек.