Совет ПА ОДКБ поддержал назначение Поспелова и.о. ответственного секретаря ассамблеи

БИШКЕК, 20 мая. /ТАСС/. Совет Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) на заседании в понедельник поддержал предложение назначить первого замглавы аппарата Госдумы Сергея Поспелова и.о. ответственного секретаря ассамблеи вместо Петра Рябухина.

"Выносится на ваше решение предложение об освобождении Рябухина Петра Павловича от занимаемой должности ответственного секретаря Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности в связи с его переходом на новую работу и о назначении Поспелова Сергея Валерьевича исполняющим обязанности ответственного секретаря ПА ОДКБ", - сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, который является председателем ассамблеи.

Члены Совета поддержали предложение, окончательно оно будет оформлено голосованием на осеннем пленарном заседании ассамблеи.

Предполагается, что Рябухин продолжит работу в секретариате Парламентской ассамблеи ОДКБ в качестве заместителя ответственного секретаря.