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Спикеры Мажилиса Казахстана и Госдумы России обсудили подготовку к парламентскому форуму

Участие в мероприятии уже подтвердили 48 стран

НУР-СУЛТАН, 20 мая. /ТАСС/. Председатель Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана Нурлан Нигматулин в ходе встречи в Бишкеке со спикером Государственной думы России Вячеславом Володиным обсудил подготовку к IV совещанию спикеров парламентов стран Европы и Азии, которое состоится 23-24 сентября 2019 года в Нур-Султане. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Мажилиса Казахстана.

"В ходе переговоров председателя Мажилиса и спикера Государственной думы России Вячеслава Володина отмечена насыщенная в этом году парламентская повестка. Нигматулин и Володин обсудили ход подготовки к предстоящему парламентскому форуму", - говорится в сообщении.

Как отметил Нигматулин, свое участие в мероприятии уже подтвердили 48 стран, среди которых 40 - на уровне руководителей парламентов, 16 международных и парламентских организаций.

"Спикер Государственной думы отметил беспрецедентное количество стран, проявивших внимание к парламентскому форуму в столице Казахстана. По словам Володина, это говорит о том, что этот формат сегодня достаточно эффективен и это одна из самых популярных форм обсуждения вопросов на уровне спикеров парламентов", - пояснили в пресс-службе.

Парламентская делегация Казахстана во главе со спикером Мажилиса принимает участие в выездном заседании Парламентской ассамблеи ОДКБ в Бишкеке.

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Володин, Вячеслав ВикторовичКазахстанРоссия
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