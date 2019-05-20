Зеленский отправился на свою инаугурацию пешком

КИЕВ, 20 мая. /ТАСС/. Избранный президент Украины Владимир Зеленский пришел пешком в Мариинский парк у здания Верховной рады, где перед инаугурацией собрались его сторонники.

"Настроение нормальное", - сказал Зеленский, отвечая на вопросы.

"Быть ближе к людям - наша главная фишка", - сказал он и направился к зданию парламента под приветственные крики и аплодисменты собравшихся. Церемония назначена на 10:00 в сессионном заде Рады.

При этом новоизбранный президент Украины не ответил на вопрос, как он будет выстраивать отношения с Россией. Люди спросили Зеленского, как скоро он намерен улучшить отношения с РФ. "Не все сразу", - ответил Зеленский.

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