{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Зеленский отправился на свою инаугурацию пешком

Избранный президент Украины заявил, что "быть ближе к людям - наша главная фишка"

КИЕВ, 20 мая. /ТАСС/. Избранный президент Украины Владимир Зеленский пришел пешком в Мариинский парк у здания Верховной рады, где перед инаугурацией собрались его сторонники.

На эту тему
Биография Владимира Зеленского

"Настроение нормальное", - сказал Зеленский, отвечая на вопросы.

"Быть ближе к людям - наша главная фишка", - сказал он и направился к зданию парламента под приветственные крики и аплодисменты собравшихся. Церемония назначена на 10:00 в сессионном заде Рады.

При этом новоизбранный президент Украины не ответил на вопрос, как он будет выстраивать отношения с Россией. Люди спросили Зеленского, как скоро он намерен улучшить отношения с РФ. "Не все сразу", - ответил Зеленский.

В новость были внесены изменения (10:10 мск) - добавлена информация по тексту.

Теги
УкраинаРоссияЗеленский, Владимир Александрович
Кризис на Украине
Зеленский на русском языке обратился к жителям Донбасса
Читать полностью