В Верховной раде началась церемония инаугурации Владимира Зеленского

КИЕВ, 20 мая. /ТАСС/. В сессионном зале Верховной рады началась церемония инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского.
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Биография Владимира Зеленского
В зале присутствуют депутаты парламента, пять экс-президентов страны, члены правительства, а также иностранные гости и представители религиозных конфессий.
Зеленский, передает корресподент ТАСС, пришел в Раду пешком из находящегося рядом Мариинского парка, где он перед началом церемонии приветствовал своих сторонников.
Избранный президент прошел к трибуне парламента и вместе с собравшимися исполняет гимн Украины.