В Верховной раде началась церемония инаугурации Владимира Зеленского

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В зале присутствуют депутаты парламента, пять экс-президентов страны, члены правительства, а также иностранные гости и представители религиозных конфессий.

Зеленский, передает корресподент ТАСС, пришел в Раду пешком из находящегося рядом Мариинского парка, где он перед началом церемонии приветствовал своих сторонников.

Избранный президент прошел к трибуне парламента и вместе с собравшимися исполняет гимн Украины.