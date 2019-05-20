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В Верховной раде началась церемония инаугурации Владимира Зеленского

Ранее сообщалось, что избранный президент пришел в Раду пешком из находящегося рядом Мариинского парка, где он приветствовал своих сторонников
Владимир Зеленский REUTERS/Gleb Garanich
Описание
Владимир Зеленский
© REUTERS/Gleb Garanich

КИЕВ, 20 мая. /ТАСС/. В сессионном зале Верховной рады началась церемония инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского.

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В зале присутствуют депутаты парламента, пять экс-президентов страны, члены правительства, а также иностранные гости и представители религиозных конфессий.

Зеленский, передает корресподент ТАСС, пришел в Раду пешком из находящегося рядом Мариинского парка, где он перед началом церемонии приветствовал своих сторонников.

Избранный президент прошел к трибуне парламента и вместе с собравшимися исполняет гимн Украины.

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УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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