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Владимир Зеленский стал президентом Украины

Он принял присягу на торжественном заседании Рады
Президент Украины Владимир Зеленский AP Photo/Efrem Lukatsky
Описание
Президент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo/Efrem Lukatsky

КИЕВ, 20 мая. /ТАСС/. Владимир Зеленский в понедельник вступил в должность президента Украины.

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Биография Владимира Зеленского

Торжественная церемония принесения присяги украинскому народу прошла на заседании Верховной рады.

"Обязуюсь всеми своими делами отстаивать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии украинского народа, отстаивать права и свободы граждан, соблюдать конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников, повышать авторитет Украины в мире", - сказал новый президент страны.

После этого Зеленскому были вручены символы власти - булава, нагрудный знак президента Украины и гербовая печать, а глава ЦИК Татьяна Слипачук вручила Зеленскому удостоверение главы государства.

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УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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