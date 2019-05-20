Владимир Зеленский стал президентом Украины

Торжественная церемония принесения присяги украинскому народу прошла на заседании Верховной рады.

"Обязуюсь всеми своими делами отстаивать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии украинского народа, отстаивать права и свободы граждан, соблюдать конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников, повышать авторитет Украины в мире", - сказал новый президент страны.

После этого Зеленскому были вручены символы власти - булава, нагрудный знак президента Украины и гербовая печать, а глава ЦИК Татьяна Слипачук вручила Зеленскому удостоверение главы государства.