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Зеленский призвал украинцев возвращаться на Украину

Зеленский призвал украинцев возвращаться на Украину.

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Теги
УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
Кризис на Украине
Зеленский на русском языке обратился к жителям Донбасса
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