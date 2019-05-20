Зеленский обратился к жителям Донбасса и Крыма на русском языке

КИЕВ, 20 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Верховной рады после вступления в должность сказал, что жители Донбасса и Крыма "не чужие для Украины", и обратился к ним на русском языке.

"И Крым, и Донбасс - украинская земля, где мы потеряли не только территорию, но и, главное, - людей", - заявил он.

Президент Украины также сообщил, что готов на непопулярные решения для прекращения войны в Донбассе и заявил о необходимости возвращения "потерянных территорий". Зеленский также назвал прекращение войны своим первым заданием на посту главы государства.