Зеленский объявил о роспуске Верховной рады

"Я распускаю Верховную раду восьмого созыва", - заявил он в своем первом обращении к украинскому народу, которое он сделал в зале Рады сразу же после принесения присяги.

КИЕВ, 20 мая. /ТАСС/. Владимир Зеленский, вступивший в понедельник в должность президента Украины, объявил о роспуске Рады и проведении парламентских выборов в течение двух месяцев.

При этом Владимир Зеленский призвал депутатов за два месяца, остающихся до окончания срока их полномочий, принять несколько важных законов, например, лишить парламентариев иммунитета. Помимо этого, в числе таких инициатив президент назвал "многострадальный" избирательный кодекс и закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение. Он также настаивает на открытых избирательных списках по выборам в Верховную раду.

Президент потребовал от Рады нынешнего созыва уволить главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака, генпрокурора Юрия Луценко и министра обороны страны Степана Полторака. Сделать это, по мнению нового главы государства, необходимо в течение двух месяцев. "Прошу уволить главу СБУ, генпрокурора Украины, министра обороны Украины. У вас на это два месяца", - заявил он. Зеленский обратился и к членам нынешнего правительства, заявив, что пришло время им "брать бумагу и ручку, чтобы освободить места для будущих поколений".

Согласно конституции, внеочередные выборы в Верховную раду Украины назначаются президентом и проводятся в течение 60 дней со дня опубликования решения о досрочном прекращении полномочий парламента.