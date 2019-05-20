Зеленский объявил о роспуске Верховной рады

КИЕВ, 20 мая. /ТАСС/. Владимир Зеленский, вступивший в понедельник в должность президента Украины, объявил о роспуске Рады и проведении парламентских выборов в течение двух месяцев.
"Я распускаю Верховную раду восьмого созыва", - заявил он в своем первом обращении к украинскому народу, которое он сделал в зале Рады сразу же после принесения присяги.
При этом Владимир Зеленский призвал депутатов за два месяца, остающихся до окончания срока их полномочий, принять несколько важных законов, например, лишить парламентариев иммунитета. Помимо этого, в числе таких инициатив президент назвал "многострадальный" избирательный кодекс и закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение. Он также настаивает на открытых избирательных списках по выборам в Верховную раду.
Президент потребовал от Рады нынешнего созыва уволить главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака, генпрокурора Юрия Луценко и министра обороны страны Степана Полторака. Сделать это, по мнению нового главы государства, необходимо в течение двух месяцев. "Прошу уволить главу СБУ, генпрокурора Украины, министра обороны Украины. У вас на это два месяца", - заявил он. Зеленский обратился и к членам нынешнего правительства, заявив, что пришло время им "брать бумагу и ручку, чтобы освободить места для будущих поколений".
Согласно конституции, внеочередные выборы в Верховную раду Украины назначаются президентом и проводятся в течение 60 дней со дня опубликования решения о досрочном прекращении полномочий парламента.