Министр обороны Украины подал в отставку

КИЕВ, 20 мая. /ТАСС/. Глава Министерства обороны Украины Степан Полторак написал заявление об увольнении с занимаемой должности.

Фотографию заявления он опубликовал в понедельник на своей странице в Facebook.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский с трибуны Верховной рады в своей первой речи в качестве главы государства призвал уволить с занимаемых должностей главу Службы безопасности Украины Василия Грицака, генерального прокурора Юрия Луценко, а также министра обороны страны Степана Полторака.