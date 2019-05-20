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Министр обороны Украины подал в отставку

Ранее президент Украины Владимир Зеленский с трибуны Верховной рады в своей первой речи в качестве главы государства призвал уволить с занимаемой должности Степана Полторака

КИЕВ, 20 мая. /ТАСС/. Глава Министерства обороны Украины Степан Полторак написал заявление об увольнении с занимаемой должности.

Фотографию заявления он опубликовал в понедельник на своей странице в Facebook.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский с трибуны Верховной рады в своей первой речи в качестве главы государства призвал уволить с занимаемых должностей главу Службы безопасности Украины Василия Грицака, генерального прокурора Юрия Луценко, а также министра обороны страны Степана Полторака.

Теги
УкраинаПолторак, Степан ТимофеевичЗеленский, Владимир Александрович
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