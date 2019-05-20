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Зеленский призвал чиновников вешать в кабинете фотографии своих детей, а не его портрет

Глава государства подчеркнул, что президент - не икона и не идол

КИЕВ, 20 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский призвал чиновников вешать в кабинетах фотографии своих детей, а не его портреты.

"Я очень хочу, чтобы в ваших кабинетах не было моих изображений, не было, пожалуйста, моих портретов, потому что президент - не икона, не идол. Президент - это не портрет", - заявил Зеленский на торжественном заседании Верховной рады по случаю его инаугурации.

Президент попросил чиновников повесить в кабинетах фотографии своих детей. "Повесьте в кабинете фотографии своих детей и перед каждым решением смотрите им в глаза", - сказал Зеленский.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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