Климкин намерен как самовыдвиженец принять участие в выборах в Раду

КИЕВ, 20 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин намерен как самовыдвиженец принять участие в выборах в Верховную раду.

"Я не вижу сейчас партийных проектов, которые по качеству людей и идей были бы очень достойными, поэтому к предложениям открыт. Но я считаю, что нужно быть ближе быть к людям, а не идти в списки [избирательные списки от партий ]. Я многое сделал для родного Киева, поэтому пойду как самовыдвиженец", - отметил он в беседе с журналистами.

При этом Климкин подтвердил, что у него нет планов войти в состав партии "Блок Петра Порошенко" в связи с избирательной кампанией. "Я никогда не был членом БПП и становиться не собираюсь", - сказал министр.

На прошлой неделе Климкин подал заявление об отставке с поста главы МИД. Тогда он заявил о намерении остаться в политике, приняв участие в парламентской кампании.

Климкин возглавлял МИД с июня 2014 года.