Марин Ле Пен считает, что Россия могла бы стать союзником Франции в борьбе с экстремизмом

ПАРИЖ, 20 мая. /ТАСС/. Россия могла бы стать союзником Франции в борьбе с основными угрозами, в том числе с угрозой исламского фундаментализма. Такое мнение в понедельник выразила лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен в эфире радиостанции France Info.

"Франция имеет старые и исторические отношения с Россией, и сегодня [страны] не заинтересованы в холодной войне, - отметила она. - В борьбе с основными угрозами, в том числе в борьбе против исламского фундаментализма, она может быть союзником".

Она также отметила, что борьба России против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) снизила угрозу атак этой группировки в европейских странах.