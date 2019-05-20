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В Еврокомиссии заявили, что Киев может рассчитывать на поддержку реформ со стороны ЕС

Замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович сообщил об этом на церемонии инаугурации президента Украины

БРЮССЕЛЬ, 20 мая. /ТАСС/. Украина может рассчитывать на поддержку Евросоюзом ее реформ. Об этом заявил в понедельник заместитель главы Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович, который представляет ЕС на инаугурации президента Владимира Зеленского в Киеве.

"Для меня высокая честь представлять ЕС на церемонии инаугурации президента Украины Владимира Зеленского. Украина может рассчитывать, что Евросоюз активно поддержит ее на пути реформ", - приводит его слова пресс-служба ЕК.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и председатель Евросовета Дональд Туск ранее отклонили приглашения на инаугурацию в Киев из-за загруженного графика.

Теги
УкраинаТуск, ДональдЮнкер, Жан-КлодЗеленский, Владимир АлександровичШефчович, Марош
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