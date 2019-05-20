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США обещают поддерживать Украину при Зеленском

Министр энергетики США Рик Перри назвал инаугурационную речь Владимира Зеленского в Раде очень мощной и важной для украинского будущего

КИЕВ, 20 мая. /ТАСС/. США обещают продолжать поддерживать Украину и ожидают "совместной работы" с президентом Владимиром Зеленским, который в понедельник вступил в должность. Об этом заявил журналистам министр энергетики США Рик Перри, который во главе американской делегации присутствовал на церемонии вступления в должность Зеленского.

"От Америки четкое послание, которое просил передать президент. США вместе с народом Украины. Мы с нетерпением ждем совместной работы с новым президентом, и, надеюсь, и новым парламентом", - сказал представитель США.

"США будут продолжать поддерживать народ Украины в защите независимости, в стремлении к свободе", - заверил он, добавив, что "одна из ярких демонстраций свободы - свобода экономики".

Перри назвал инаугурационную речь Зеленского в Верховной раде "очень мощной и важной для украинского будущего".

Теги
УкраинаСШАПерри, РикЗеленский, Владимир Александрович
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