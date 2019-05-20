В партии Тимошенко ожидали от Зеленского решения о роспуске Рады

КИЕВ, 20 мая. /ТАСС/. Решение президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады для фракции "Батькивщина" не стало неожиданностью. Об этом в понедельник заявил заместитель руководителя фракции Сергей Соболев.

"Для "Батькивщины" решение уже нового главы государства Владимира Зеленского ни стало неожиданным", - цитирует его пресс-служба партии. По его словам, "законных оснований не допустить роспуска Верховной рады не было" и выход из несуществующей коалиции фракции "Народный фронт" накануне инаугурации Зеленского - "это просто театр абсурда".

Соболев сообщил, что если указ о роспуске будет опубликован 20 мая, то внеочередные выборы состоятся 14 июля. Однако, по мнению депутата, ключевым вопросом остается вопрос закона о выборах. "Если действительно новоизбранный президент заинтересован в том, чтобы старая коррумпированная мажоритарная система умерла с этим парламентом, я думаю, он сделает все возможное. И у нас есть время, чтобы принять и новый Избирательный кодекс, и новое законодательство на эти выборы", - сказал Соболев.

Он выразил надежду, что страна подойдет к внеочередным выборам с новой избирательной системой - на пропорциональной основе, с открытыми списками. Депутат добавил, что "Батькивщина" сделает все возможное для этого.

Зеленский в понедельник во время торжественной речи на инаугурации в парламенте объявил о роспуске Верховной рады.

Основатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко одобрил решение Зеленского распустить Раду.

"Сегодня мы рады, что есть объявление о роспуске Верховной рады, потому что не может парламент с уровнем доверия в 4% делать законодательные акты и управлять страной, так как у нас парламентско-президентская республика. Поэтому я очень доволен", - приводит его слова агентство Укринформ.

При этом на вопрос о готовности его партии идти на досрочные выборы Бойко сказал, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" была готова идти на выборы еще два года назад, когда стало очевидным, что распалась правящая коалиция и нет ни одного шага в сторону достижения мира в Донбассе.