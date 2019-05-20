Эквадор передал США вещи и документы Ассанжа из посольства в Лондоне

ЛОНДОН, 20 мая. /ТАСС/. Власти Эквадора передали представителям США личные вещи и документы основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа, остававшиеся в эквадорском посольстве в Лондоне после того, как в апреле австралиец был арестован британской полицией на территории диппредставительства. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник утром на странице WikiLeaks в Twitter .

"Эквадор передал все юридические документы Ассанжа и его рукописи прокуратуре США", - говорится в сообщении. В WikiLeaks подчеркивают, что ни самому Ассанжу, ни его адвокатам, ни представителям ООН не было разрешено наблюдать за "незаконной процедурой изъятия его имущества".

Организация сообщает, что в распоряжение властей США попали две рукописи, над которыми работал Ассанж, все юридические документы, подготовленные для него адвокатами, медицинские документы австралийца, а также принадлежащее ему компьютерное оборудование. Формально процедура проводилась в рамках выполнения направленного Эквадору в 2018 году запроса США об оказании помощи при проведении расследования по делу Ассанжа, которому инкриминируется участие в сговоре с целью получения несанкционированного доступа к данным, которые хранились на принадлежащих американскому правительству компьютерах. При этом на запросы юристов Ассанжа и австралийских дипломатов, также пытавшихся получить вещи Ассанжа, власти Эквадора не ответили.

Удар по свободам

"Изъятие его имущества нарушает законы, защищающие право личности на сохранение врачебной и юридической тайны, а также обеспечивающие защиту прессы", - указали в WikiLeaks, добавив, что специальный указ, подписанный в пятницу президентом Эквадора Ленином Морено, позволил властям южноамериканской страны обойти правовые препятствия.

"Вызывает крайнее беспокойство тот факт, что Эквадор продолжил процедуру обыска и изъятия имущества, документов, информации и иных материалов, относящихся к защите Джулиана Ассанжа, которые Эквадор необоснованно конфисковал с тем, чтобы передать их стороне, которая осуществляет политическое преследование Ассанжа, то есть Соединенным Штатам, - заявил международный координатор защитников основателя WikiLeaks, испанский юрист Бальтасар Гарсон. - Это беспрецедентный удар по праву на юридическую защиту, свободе слова и доступа к информации, выявляющей многочисленные факты нарушения прав человека и коррупции. Мы призываем организации, занимающиеся международной защитой, вмешаться в ситуацию и положить конец преследованию [Ассанжа]".