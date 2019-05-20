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СМИ: спикер Рады проводит с главами фракций переговоры о роспуске парламента

Ранее вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский объявил о досрочном роспуске парламента и призвал депутатов в ближайшие два месяца принять ряд важных законов

КИЕВ, 20 мая. /ТАСС/. Руководители партийных фракций Верховной рады собрались на совещание в кабинете спикера Андрея Парубия, где обсуждают заявление президента Владимира Зеленского о досрочном роспуске парламента восьмого созыва. Об этом в понедельник сообщило агентство "Укринформ".

"Сейчас руководители всех фракций в кабинете Парубия. Там продолжается совещание по вопросу роспуска парламента. Как долго продлится это обсуждение - пока неизвестно", - говорится в сообщении.

Зеленский в понедельник, 20 мая, на торжественном заседании Рады принял присягу и вступил в должность главы государства. Президент объявил о досрочном роспуске парламента восьмого созыва и призвал депутатов в ближайшие два месяца принять ряд важных законов. Среди них оказались отмена депутатской неприкосновенности, принятие избирательного кодекса с изменением системы выборов в Раду, которая бы предусматривала открытые избирательные списки.

Теги
УкраинаПарубий, Андрей ВладимировичЗеленский, Владимир Александрович
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