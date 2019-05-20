Инаугурация Владимира Зеленского. Главные заявления

Владимир Зеленский 20 мая принял присягу президента Украины. После церемонии он обратился к украинскому народу со своим первым президентским посланием.
Роспуск рады
Сразу же после принесения присяги новый президент Украины заявил о роспуске рады восьмого созыва.
"Я не понимаю наше правительство, которое только разводит руками и говорит, что ничего не может сделать. Это неправда. Можете. Вы можете взять лист бумаги, взять ручку и освободить свои места для тех, кто будет думать о будущих поколениях, а не о следующих выборах. Думаю, люди это оценят", —сказал Зеленский.
Он призвал депутатов принять за два месяца до окончания их полномочий несколько важных законов, например, лишить парламентариев иммунитета. Помимо этого, в числе таких инициатив президент назвал "многострадальный" избирательный кодекс и закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение.
Он также выступил за открытые избирательные списки по выборам в Верховную раду и увольнение главы Службы безопасности, генпрокурора и министра обороны.
Мир в Донбассе
Своей первой задачей на посту президента Зеленский назвал прекращение войны в Донбассе.
"Я точно не боюсь принимать сложные решения. Я готов потерять свою популярность, свои рейтинги, и, если будет необходимо, я без колебаний готов потерять свою должность, чтобы только наступил мир", — сказал он.
Зеленский добавил, что следующим вызовом является не только "возвращение потерянных территорий", но возвращение людей, проживающих там.
"И сегодня мы просто должны — я уверен, они нас слышат — возвращать их сознание. Мы потеряли это сознание. За эти годы власть не сделала ничего, чтоб они чувствовали себя украинцами. Они не чужие", — сказал он на русском языке: "Они наши, они украинцы", — добавил президент, вновь перейдя украинский.
Новая национальная идея
Президент обратился ко всем соотечественникам, проживающим в разных странах мира, призвав их возвращаться на родину.
"Сегодня обращаюсь ко всем украинцам в мире. Нас 65 млн. Да, не удивляйтесь, нас 65 млн — тех, для кого родина — украинская земля, в Европе и Азии, в Австралии и Америке. Обращаюсь ко всем: вы нам очень нужны. Я с радостью дам всем украинское гражданство", — сказал он.
Украинцы, по его словам, "должны ехать на Украину не в гости, а домой". "Мы ждем вас, — сказал он. — Сувениров из-за границы не надо, привезите опыт и ментальные ценности".
"Скептики скажут, что все это невозможно. А может быть, это и есть наша национальная идея — объединившись, сделать невозможное вопреки всему", — провозгласил Зеленский.
Решение проблем украинцев
Новый президент пообещал разрешить многочисленные проблемы страны. "Нет сильной армии там, где власть не уважает людей, которые ежедневно рискуют жизнью. Я сделаю все, чтобы вы ощущали уважение. Это достойное финансовое обеспечение, отдых ваш и ваших семей. Нужно не говорить о стандартах НАТО, а создавать их", — сказал он.
Зеленский отметил, что кроме войны есть еще много бед, которые делают украинцев несчастливыми: тарифы, дороги, низкие зарплаты и высокие цены, медицина, об улучшении которой говорят те, кто ни разу не лежал с детьми в больнице.
Зеленский призвал каждого гражданина нести ответственность за происходящее в стране и назвал позором коррупцию высших должностных лиц, намекнув на офшорные скандалы, связанные с именем бывшего президента Петра Порошенко.
"Каждый из нас несет ответственность за Украину, которую мы оставляем нашим детям. Каждый на своем месте сможет сделать все для развития Украины. Европейская страна начинается с каждого. Мы выбрали путь в Европу, Европа не где-то там, Европа будет на Украине", — отметил он.