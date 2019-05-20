Инаугурация Владимира Зеленского. Главные заявления

Сразу же после принесения присяги новый президент Украины заявил о роспуске рады восьмого созыва.

"Я не понимаю наше правительство, которое только разводит руками и говорит, что ничего не может сделать. Это неправда. Можете. Вы можете взять лист бумаги, взять ручку и освободить свои места для тех, кто будет думать о будущих поколениях, а не о следующих выборах. Думаю, люди это оценят", —сказал Зеленский.

Он призвал депутатов принять за два месяца до окончания их полномочий несколько важных законов, например, лишить парламентариев иммунитета. Помимо этого, в числе таких инициатив президент назвал "многострадальный" избирательный кодекс и закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Он также выступил за открытые избирательные списки по выборам в Верховную раду и увольнение главы Службы безопасности, генпрокурора и министра обороны.