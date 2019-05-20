Выборы президента Латвии назначены на 29 мая

РИГА, 20 мая. /ТАСС/. Выборы президента Латвии пройдут 29 мая. Такое решение в понедельник было принято на заседании президиума и совета фракций Сейма (парламента) республики.

Как сообщает информагентство LETA, в целом рассматривалось два предложения: депутаты правящей коалиции предлагали провести президентские выборы 29 мая, а оппозиционные парламентарии - 5 июня. "Президиум Сейма созывает внеочередное пленарное заседание парламента 29 мая в соответствии с конституцией Латвии и регламентом Сейма", - отметила спикер Сейма Инара Мурниеце.

Срок полномочий нынешнего главы государства Раймондса Вейониса истекает в июле. Ранее он заявил, что не будет баллотироваться на второй срок. В выборах президента Латвии примут участие три кандидата - судья Суда Европейского союза Эгилс Левитс, омбудсмен Юрис Янсонс и депутат Сейма Дидзис Шмитс. Кандидатуру Левитса выдвинула правящая коалиция, Янсонса - Крестьянский союз Латвии, входящий в оппозиционный Союз "зеленых" и крестьян, а Шмитса - так называемая внутренняя оппозиция коалиционной партии "Кому принадлежит государство".

В соответствии с конституцией Латвии, президента выбирают не все граждане, а только депутаты Сейма. Кандидат должен заручиться поддержкой 51 парламентария из 100. Глава государства выполняет представительские функции, вся полнота исполнительной власти принадлежит правительству, а законодательной - парламенту. Один и тот же человек не может занимать пост президента более двух сроков (в общей сложности - восемь лет).

В конце прошлого года парламент Латвии утвердил поправки к закону об избрании главы государства, предусматривающие открытое голосование депутатов на президентских выборах вместо прежнего тайного. Поправки вступили в силу 1 января.