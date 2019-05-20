Зеленский провел встречу с главами и послами иностранных государств

КИЕВ, 20 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с глава иностранных делегаций и послами государств, которые прибыли в понедельник на торжественную церемонию его инаугурации. В ходе переговоров он заверил гостей в том, что мир будет гордиться Украиной.

"Чувствую благодарность за то, что вы в очень короткий срок смогли приехать к нам. Спасибо международным партнерам за помощь в проведении честных выборов. Вместе мы доказали, что Украина - демократическое государство. Спасибо за помощь в борьбе с коррупцией, экономическими проблемами и главное - в борьбе с российской агрессией", - цитирует пресс-служба слова Зеленского.

Украинский лидер также выразил надежду, что количество международных партнеров Киева будет расти, а "Украина в международном сообществе станет надежной сестрой, которой все гордятся".

На церемонии присутствовали четыре бывших президента Украины, около 60 иностранных представителей. В частности, председатель Рады представил президентов Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии, Венгрии, вице-президента Турции, премьер-министра Молдавии, главу парламента Азербайджана, вице-премьеров Белоруссии, Румынии, Словакии, Болгарии, делегацию США, которую возглавил министр энергетики Рик Перри, а также спецпредставителя Госдепа по вопросам Украины Курта Волкера и других.