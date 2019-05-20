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Ситуация вокруг отставки вице-канцлера Австрии Штрахе

В партии свободы заявили, что Штрахе не будет выдвигаться на пост мэра Вены

По словам нового лидера АПС Норберта Хофера, экс-вице-канцлер ушел в отставку со всех постов

ВЕНА, 20 мая. /ТАСС/. Ушедший в отставку со всех политических постов бывший лидер Австрийской партии свободы (АПС) и экс-вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе не будет выдвигать свою кандидатуру на пост бургомистра Вены. Об этом заявил в понедельник новый лидер АПС и министр транспорта Австрии Норберт Хофер, комментируя слухи в СМИ о желании Штрахе остаться лидером отделения АПС в Вене и баллотироваться в австрийской столице.

"Я не могу это подтвердить. Хайнц-Кристиан Штрахе ушел в отставку со всех постов, - сказал Хофер в ответ на вопрос журналистов. - Нет планов, чтобы он остался главой отделения партии в Вене".

18 мая Штрахе объявил об уходе в отставку со всех политических постов после появления в германских СМИ скандальной видеозаписи с его участием. На кадрах, снятых скрытой камерой, Штрахе и его помощник Йоханн Гуденус обсуждают с неизвестной русскоговорящей женщиной возможность покупки популярного издания Kronen Zeitung и информационной поддержки избирательной кампании АПС перед парламентскими выборами в 2017 году в обмен на обещание доступа к строительным госконтрактам в Австрии. После этого канцлер Себастьян Курц заявил, что не видит возможности для дальнейшего сотрудничества с АПС в коалиционном правительстве из-за подозрений партнеров в злоупотреблении властью. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен предложил провести досрочные выборы в Национальный совет в сентябре этого года.

Теги
АвстрияВан дер Беллен, АлександерКурц, СебастьянСитуация вокруг отставки вице-канцлера Австрии Штрахе
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