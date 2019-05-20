Власти непризнанного Косова запретили въезд представителю правительства Сербии

БЕЛГРАД, 20 мая. /ТАСС/. Непризнанное Косово запретило въезд на территорию автономного сербского края главе Канцелярии по Косово и Метохии при кабмине Сербии Марко Джуричу. Об этом Джурич сообщил в понедельник журналистам.

Джурич рассказал, что ранее его поездка была согласована с приштинской администрацией. Он должен был привезти материальную помощь сербскому населению муниципалитета Лешак. Однако в последний момент косовары отказали сербскому представителю во въезде. "Это неприемлемо и показывает, что они так и не отказались от политического экстремизма", - заявил Джурич.

Глава канцелярии по Косово и Метохии назвал поведение Приштины "нервозным". Он считает, что запрет на въезд является ответом приштинской администрации на убедительную победу партии "Сербский список" во внеочередных местных выборах, состоявшихся в воскресенье. В связи с этим Джурич поздравил сербскую партию с победой, подчеркнув, что представителям сербского анклава на севере Косова "удалось победить благодаря согласию и единству".

19 мая партия "Сербский список", представляющая интересы сербского населения в Косове и Метохии, победила на внеочередных местных выборах, прошедших в четырех муниципалитетах на севере края. Внеочередные выборы назначил лидер непризнанного Косова Хашим Тачи после того, как главы сербских муниципалитетов ушли в отставку в знак протеста против повышения Приштиной на 100% торговых пошлин на сербские товары.

Причиной своего ухода в отставку политики назвали "продолжающиеся институциональные репрессии, проводимые косовскими учреждениями из Приштины, которые ставят под угрозу соблюдение прав человека для сербского народа". Кроме того, в муниципалитете Лепосавич была принята декларация "о прекращении отношений с временной администрацией Косова". Ранее судьи Косовска-Митровицы, Зибин-Потока, Лепосавича заявили о прекращении работы в знак солидарности с гражданами, которые выйдут во вторник на мирную демонстрацию протеста против политики Приштины.