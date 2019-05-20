"Второй этап революции". Зачем Пашинян призвал сторонников заблокировать все суды Армении

Ровно в 07:30 мск в понедельник сторонники Пашиняна начали блокировку всех судебных учреждений Армении. В частности, были перекрыты подходы к зданию Конституционного суда на центральном проспекте Баграмяна в Ереване, суд общей юрисдикции Норка и Авана, который и освободил бывшего президента Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя. Несмотря на мрачную и пасмурную погоду, активисты ждали речи премьера, который обещал сделать важное заявление в прямом эфире. Сам Пашинян посетил один из центральных судов и пообщался со своими сторонниками. Сразу после этого он отправился на экстренное совещание в кабмин, где его ждали высокопоставленные должностные лица правительства и парламента.

ЕРЕВАН, 20 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал своих сторонников в понедельник утром блокировать все здания судов в республике после того, как суд общей юрисдикции Еревана в субботу освободил экс-президента Роберта Кочаряна из-под стражи под личное поручительство действующего и бывшего глав непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна. Он мотивировал свое решение необходимостью начать "второй и самый важный этап революции", который глава армянского кабмина связывает именно с судебными реформами. После нескольких часов блокировки судов и ярой критики своих оппонентов глава армянского кабмина все-таки решил оставить судебную власть в покое, хотя и обещал "хирургические реформы".

"Надо тщательно проверить всех судей"

В своем выступлении премьер Армении высказался за немедленное проведение судебной реформы и подчеркнул, что нынешная судебная власть не отражает волю армянского народа. "После бархатной революции я неоднократно заявлял, что не буду вмешиваться в судебную систему. Но спустя год я как представитель народного правительства заявляю, что судебная власть не отражает волю наших граждан. В связи с этим понадобится хирургическое вмешательство для ее оздоровления", - заявил глава армянского кабмина. По словам Пашиняна, следует предпринять ряд шагов для оздоровления судебной системы. "Надо тщательно проверить всех судей - какой у них капитал, какие у них политические и личные связи с коррупционными представителями прежней власти. Все те судьи, по вердиктам которых Европейский суд по правам человека вынес решения против Армении, должны быть немедленно освобождены от занимаемых должностей", - отметил председатель правительства.

Завершение акции

После выступления во время совещания в кабмине Пашинян вышел в прямой эфир в Facebook, поблагодарил своих сторонников за утреннюю акцию, заявил, что она послужила своей цели, и призвал разойтись. "Я благодарю всех за то, что откликнулись на мой призыв и блокировали здания судов. Это значит, что оздоровлению судебной системы нет альтернативы. Я также прошу прощения у тех граждан, которые не смогли закончить свои дела в судах. Теперь я всех призываю разблокировать здания судов", - отметил глава армянского кабмина. Через 20 минут после его призыва полиция доложила о разблокировании всех судов.

Оппозиция заявляет об угрозе конституционализму

После призыва премьер-министра почти все крупные оппозиционные партии выступили с критикой в адрес главы армянского кабмина, назвав его действия антиконституционными. В частности, бывшая правящая Республиканская партия заявила, что "Пашинян пытается свергнуть конституционный строй". "Пашинян усиливает ненависть в обществе, что чревато самыми печальными последствиями. Призываем армянский народ воздерживаться от инспирируемых Пашиняном опасных действий", - заявили в Республиканской партии. Призыв Пашиняна также осудили парламентские фракции "Просвещенная Армения" и "Процветающая Армения".