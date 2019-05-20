Северная Македония может начать переговоры о вступлении в ЕС в июне

СКОПЬЕ, 20 мая. /ТАСС/. Северная Македония может рассчитывать на начало переговоров о вступлении в Европейский Союз в июне этого года. Об этом в понедельник сообщает информационное агентство MIA со ссылкой на заявление главы представительства ЕС в Скопье Самуэля Жбогара.

По его словам, на следующей неделе Европейская комиссия опубликует отчет о состоянии дел в республике, в котором, как полагает Жбогар, будет отражен значительный прогресс, достигнутый государством за минувший год. Затем на основе данного отчета Еврокомиссии страны - члены ЕС примут решение о назначении даты начала переговоров для Северной Македонии.

"Это решение мы ожидаем в июне и надеемся, что оно будет принято. Полагаю, что в прошлом году страна действительно показала свою ориентированность на ЕС и на проведение реформ. Были приняты важные решения, и оппозиция и правительство работают над важными законами, поэтому я думаю, что вам есть чем гордиться, и я надеюсь, что вы станете примером для всего региона как страна, ориентированная на реформы", - заявил Самуэль Жбогар, отвечая в понедельник на вопрос MIA о том, может ли страна в скором времени рассчитывать на получение даты начала переговоров о вступлении в ЕС.