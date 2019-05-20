Глава МИД Великобритании посоветовал Ирану не провоцировать США

ЛОНДОН, 20 мая. /ТАСС/. Тегеран не должен недооценивать решимость Вашингтона и воздержаться от действий, которые могут спровоцировать военный ответ со стороны США. Об этом заявил журналистам глава МИД Великобритании Джереми Хант, находящийся с визитом в Женеве.

"Я хотел бы сказать иранцам следующее: не недооценивайте решимость американской стороны, - сказал Хант, слова которого приводит агентство Reuters. - Они не хотят войны с Ираном. Однако в случае посягательства на американские интересы они ответят. И об этом Иран должен очень, очень хорошо поразмыслить".

5 мая помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон объявил о том, что Вашингтон в качестве сигнала властям Ирана направит ударную группу ВМС во главе с авианосцем Abraham Lincoln и тактическую группу бомбардировщиков в зону оперативной ответственности Центрального командования ВС США. Газета The Wall Street Journal сообщала, что это решение обусловлено получением информации о якобы планируемых Ираном атаках на американские силы.

Нынешняя напряженность в отношениях Ирана и США спровоцирована односторонним выходом Вашингтона в мае 2018 года из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской атомной программе. США также ввели против Ирана ряд экономических санкций, в частности добиваясь полной остановки его нефтяного экспорта. В ответ 8 мая 2019 года Тегеран заявил о прекращении выполнения условий СВПД о соблюдении лимитов наработки низкообогащенного урана и тяжелой воды. Он также указал, что намерен возобновить работы по обогащению урана и прекратить модернизацию реактора на тяжелой воде в Араке, если участники ядерной сделки не смогут в течение 60 дней нивелировать воздействие американских санкций.