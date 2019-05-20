"Оппозиционная платформа" в новой Раде предложит на пост премьера кандидатуру Юрия Бойко

КИЕВ, 20 мая. /ТАСС/. Депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" поддерживают решение нового президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и рассчитывают, что будущий парламент сформирует эффективное правительство. На пост премьер-министра представители оппозиции намерены выдвинуть кандидатуру основателя партии Юрия Бойко.

"Мы поддерживаем инициативу новоизбранного президента о роспуске парламента. Это положительный сигнал, Украина нуждается в полной перезагрузке власти - парламента, правительства и руководителей силовых ведомств. Более того, досрочные выборы очень важны, потому что мы будем выбирать не просто новый созыв парламента, - в первую очередь, мы будем выбирать нового премьер-министра, который должен вернуть мир, восстановить социальную политику на Украине, защитить детей и пенсионеров, возродить экономику", - рассказала в понедельник в эфире телеканала "112 Украина" депутат Рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Наталия Королевская.

При этом она высказала мнение, что растущая поддержка "Оппозиционной платформы - За жизнь" дает ее представителям "уверенность в возможности сформировать и парламентское большинство, и действительно эффективный кабинет министров, который будет работать ради людей, а не ради собственных рейтингов". На посту премьер-министра Королевская видит Юрия Бойко - "человека с огромным политическим опытом и историей успеха по выводу Украины из кризиса и восстановлению экономики страны".

В понедельник Зеленский, вступивший в должность президента Украины, объявил о роспуске Верховной рады и проведении в стране в течение двух месяцев парламентских выборов. Он призвал депутатов до окончания срока их полномочий принять ряд важных законов, в частности, об отмене депутатской неприкосновенности, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс, который бы содержал положения об открытых избирательных списках.

Внеочередные выборы в Верховную раду назначаются президентом и проводятся в течение шестидесяти дней со дня опубликования указа о досрочном прекращении полномочий парламента. Зеленский уже заявил, что его первым указом станет указ о роспуске Верховной рады. Вместе с тем он не уточнил, когда именно следует ожидать этот документ. Ранее в понедельник он пригласил глав парламентских фракций на консультации по этому вопросу, встреча назначена на вторник, 21 мая.