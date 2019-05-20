Народная милиция ЛНР уничтожила беспилотник украинских силовиков

ЛУГАНСК, 20 мая. /ТАСС/. Силы Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), проводивший разведку в районе села Сокольники Славяносербского района. Об этом в понедельник сообщил представитель управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"Благодаря умелым действиям подразделений противовоздушной обороны Народной милиции ЛНР был обезврежен беспилотный летательный аппарат 10-й бригады Вооруженных сил Украины", - цитирует его агентство Луганскинформцентр.

Филипоненко отметил, что беспилотник проводил воздушную разведку позиций подразделений Народной милиции в районе села Сокольники Славяносербского района. В настоящее время специалистами республики проводят изучение фото и видеофайлов, снятых с борта летательного аппарата.

Договоренности, принятые на встречах контактной группы в Минске, позволяют использовать беспилотные летательные аппараты в прилегающих к линии соприкосновения районах Донбасса только наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Однако, по данным Луганской и Донецкой народных республик, украинские подразделения регулярно задействуют БПЛА для разведки и корректировки огня.