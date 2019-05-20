Парламент Абхазии отказался переносить дату выборов президента на осень

СУХУМ, 20 мая. /ТАСС/. Парламент Абхазии в понедельник на внеочередной сессии отказался переносить выборы президента республики с 21 июля на осень, как этого требовала оппозиция, передает корреспондент ТАСС.

За перенос проголосовали 14 депутатов, в то время как для принятия этого решения нужна была поддержка не менее чем 24 парламентариев. На заседании присутствовали 32 депутата из 35.

Планировалось, что на заседании будут присутствовать четыре представителя оппозиции, которая в понедельник организовала перед зданием парламента акцию в поддержку переноса выборов в связи с болезнью своего основного кандидата Аслана Бжании, однако их на сессию не допустили.

Из-за резкого ухудшения здоровья в апреле Бжания был госпитализирован в Москве, представители оппозиции и члены его семьи заявляют, что он мог быть отравлен.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба ранее поручил обнародовать данные о здоровье Бжании. В понедельник в Москве приступила к работе группа Генпрокуратуры Абхазии для проверки информации о возможном отравлении кандидата от оппозиции.

Спикер парламента о ситуации с лидером оппозиции

Спикер парламента Абхазии Валерий Кварчия выразил беспокойство в связи с неучастием представителей оппозиции на заседании и в связи с болезнью лидера оппозиции Бжании, заявив, что произошедшее "очень продуманно".

"Это расшатывает наше государство, авторитет нашей власти, наших законов, люди стараются принизить нашу деятельность. Поэтому… мы с вами говорили на эту тему, мы избрали комиссию, чтобы она подготовила проект постановления о переносе выборов", - добавил спикер парламента.

В августе 2014 года на внеочередных президентских выборах Рауль Хаджимба был избран главой Республики Абхазия, набрав 50,60% голосов. Инаугурация избранного президента состоялась 25 сентября 2014 года. Срок его полномочий истекает 25 сентября 2019 года.