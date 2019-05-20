{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Силы обороны Эстонии утверждают, что самолет из РФ нарушил воздушное пространство страны

По информации эстонской стороны, это произошло вблизи острова Вайндлу

ТАЛЛИН, 20 мая. /ТАСС/. Российский самолет нарушил воздушную границу Эстонии вблизи острова Вайндлу и провел в воздушном пространстве этой балтийской республики менее одной минуты. С таким утверждением в понедельник выступили Силы обороны страны.

По версии ведомства, инцидент произошел в минувшую субботу. "В воздушное пространство Эстонии вблизи острова Вайндлу без разрешения вошел принадлежащий ВМФ РФ самолет Ту-154", - утверждают Силы обороны республики.

Согласно информации эстонской стороны, российский самолет провел в воздушном пространстве страны менее одной минуты с включенным транспондером и следовал по представленному плану полета. Однако самолет не поддерживал связь по радио с диспетчерской службой Эстонии.

В МИД Эстонии в понедельник также был вызван посол России в этой балтийской республике Александр Петров, которому была передана нота в связи с произошедшим.

Теги
ЭстонияРоссия
СМИ: отставные военные перегородили площадь у правительственного дворца в Бейруте
Демонстранты требуют от власти отказаться от планов по сокращению пенсий военным в отставке
Читать полностью