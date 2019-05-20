СМИ: отставные военные перегородили площадь у правительственного дворца в Бейруте

ТАСС, 20 мая. Вышедшие в отставку ливанские военнослужащие возобновили в понедельник уличные акции протеста и заняли центральную площадь Риада Сольха возле правительственного дворца. Как сообщил телеканал Al Jadeed, участники митинга попытались пробраться через ряды колючей проволоки к самому дворцу, но жандармы преградили им путь.

Демонстранты требуют от властей отказаться от планов по сокращению пенсионных выплат отставным военным. Неделю назад они заблокировали здание Центробанка на улице Хамра, пытаясь заставить правительство прислушаться к своим требованиям. Их акции протеста проводятся на фоне обсуждения коалиционным кабинетом Саада Харири экстренных мер по сокращению дефицита бюджета.

По информации телеканала, делегация отставников направилась в правительственный дворец для встречи с министром обороны Ильясом Бу Саабом. При этом демонстранты на площади Риада Сольха пока не собираются расходиться и ждут результатов переговоров.

Причиной непопулярных мер по сокращению заработной платы работникам госсектора и пенсий отставникам, на которые вынужден пойти кабинет Харири, стали жесткие условия по предоставлению кредитов, выдвинутые Всемирным банком. Страны - доноры на международной конференции Париж-4 обещали выделить Ливану свыше $11 млрд в качестве льготных кредитов и безвозмездных субсидий для реализации программы стабилизации экономики и крупных инфраструктурных проектов.

С 1 по 7 мая Всеобщая конфедерация трудящихся Ливана проводила всеобщую забастовку, которая затем была приостановлена после согласия властей вступить в диалог с профсоюзами. Однако компромиссного решения сторонам пока не удалось достичь.