Бельгия лишила дипломатической неприкосновенности восьмерых служащих посольства Испании

МАДРИД, 20 мая. /ТАСС/. Правительство Бельгии отказалось продлить специальное удостоверение личности для восьми испанских служащих, которые работают в посольстве Испании около 40 лет. Об этом сообщил в понедельник независимый профсоюз госслужащих Испании.

По его информации, подобная мера означает, в частности, утрату дипломатической неприкосновенности этих сотрудников. В организации отметили, что МИД Бельгии "без предупреждения" отказался "возобновлять специальное удостоверение личности" испанских служащих, которые в скором времени должны были выйти на пенсию.

"Бельгия считает, что они [работники] слишком долго на постоянной основе проживают в стране, в связи с чем уже не квалифицируются как дипломатический персонал", - уточнили в профсоюзе, призвав "правительство Испании вмешаться". В организации добавили, что решение Брюсселя "будет означать, что они [работники] должны будут платить свои налоги в Бельгии (до сих пор они делали это в Испании)".

В МИД Испании пока не комментировали данную информацию.