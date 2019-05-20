Ереванский суд передал дело экс-президента Кочаряна в Конституционный суд

ЕРЕВАН, 20 мая. /ТАСС/. Ереванский суд в понедельник приостановил производство по делу в отношении бывшего президента республики Роберта Кочаряна, экс-министра обороны Сейрана Оганяна, бывшего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова и экс-вице-премьера Армена Геворгяна, которые обвиняются в свержении конституционного строя в 2008 году, и направил его в Конституционный суд. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе адвокатской команды Кочаряна.

"Да, суд приостановил производство дела в отношении господина Кочаряна и остальных фигурантов и отправил [его] на рассмотрение в Конституционный суд", - сообщили в пресс-службе адвокатской команды экс-главы республики.

Суд общей юрисдикции Еревана изменил в субботу меру пресечения бывшему президенту Кочаряну и освободил его под личное поручительство бывшего и действующего глав непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна.

Генеральная прокуратура республики 29 апреля утвердила обвинительное заключение по так называемому делу 1 марта в отношении бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, бывшего вице-премьера Армена Геворгяна, экс-генсека ОДКБ Юрия Хачатурова и бывшего министра обороны Сейрана Оганяна и отправила дело в суд.

После президентских выборов в Армении 19 февраля 2008 года в стране прошла серия протестов, участники которых выражали несогласие с их официальными итогами: победителем стал Серж Саргсян. Уличные акции были организованы сторонниками первого президента Армении Левона Тер-Петросяна, который в тот момент снова претендовал на высший пост. Во время столкновений митингующих с органами правопорядка погибли восемь демонстрантов и двое полицейских, госпитализированы 33 сотрудника полиции. Всего за помощью к медикам тогда обратились около 230 человек.

После смены власти в стране 8 мая 2018 года расследование дела о событиях 1 марта возобновилось. В рамках этого дела был арестован Кочарян, предъявлены обвинения некоторым бывшим высокопоставленным чиновникам, в том числе Хачатурову и Геворгяну.