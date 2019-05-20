Зеленский попросил сограждан не обращаться к нему по имени и отчеству

КИЕВ, 20 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в день инаугурации попросил сограждан не обращаться к нему по имени и отчеству, а называть просто - Владимир.

"Обращаюсь ко всем украинцам и хочу попросить вас, чтобы не называли меня Владимиром Александровичем. Пожалуйста, говорите просто - Владимир", - написал 41-летний глава государства на странице в Twitter.

В понедельник Зеленский, вступивший в должность президента Украины, объявил о роспуске Верховной рады и проведении в стране в течение двух месяцев парламентских выборов. Он призвал депутатов до окончания срока полномочий принять ряд важных законов, в частности, об отмене депутатской неприкосновенности, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс, который бы содержал положения об открытых избирательных списках.