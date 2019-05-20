Глава генштаба Алжира призвал ускорить создание органа по президентским выборам

ТАСС, 20 мая. Начальник штаба национальной народной армии Ахмед Гаид Салех считает, что проведение президентских выборов поможет избежать конституционного вакуума и будет способствовать выходу из кризиса. Как сообщило агентство Algeria Press Service со ссылкой на заявление министерства национальной обороны, он также призвал к скорейшему созданию независимого органа, отвечающего за организацию и мониторинг выборов.

"Проведение президентских выборов встанет на пути у тех, кто пытается продлить этот кризис, по мере того как основным шагом является ускоренное создание органа, отвечающего за организацию и мониторинг выборов. В связи с этим мы ожидаем принятия быстрых и адекватных мер для активации этого конституционного механизма, как наиболее подходящего правового инструмента для сохранения голосов избирателей и гарантии доверия к выборам ", - сказал Салех на встрече с военными должностными лицами.

По словам главы генштаба, "проведение президентских выборов позволит избежать ловушки конституционного вакуума, который приведет к рискам и отклонениям с серьезными последствиями". Он добавил, что "всем алжирским гражданам, которые являются стражами репутации своей страны, ее интересов и места среди других государств, необходимо придерживаться этой важнейшей позиции для будущего страны".

Президентские выборы в Алжире намечены на 4 июля. 22 апреля под эгидой администрации президента были начата общенациональная консультационная встреча для поиска путей урегулирования кризиса. Однако ведущие оппозиционные партии и деятели Алжира уже заявили об отказе от участия и в выборах, и в консультационной встрече.

До избрания нового президента пост временного главы государства занимает Абделькадер Бенсалех. Он был утвержден в этой должности 9 апреля обеими палатами парламента - через неделю после ухода в отставку Абдельазиза Бутефлики.