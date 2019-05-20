NYT: США попытаются урегулировать конфликт на Ближнем Востоке с помощью инвестиций

НЬЮ-ЙОРК, 20 мая. /ТАСС/. План США и Бахрейна организовать круглый стол по экономическим вопросам с 25 по 26 июня в Манаме для обсуждения возможностей привлечения инвестиций в Палестину и другие страны Ближнего Востока представляет по сути попытку "купить" мир на Ближнем Востоке за $68 млрд. Такое мнение высказала в понедельник газета The New York Times, комментируя инициативу администрации президента Дональда Трампа, о которой объявила в воскресенье пресс-служба Белого дома.

"После двух лет изучения и обсуждения президент Трамп и его зять Джаред Кушнер решили подходить к ближневосточному мирному урегулированию как бизнесмены: они попытаются купить возможность заключения сделки", - пишет газета.

Суть этой инициативы, по данным газеты, состоит в том, чтобы добиться согласия богатых нефтедобывающих стан Персидского залива, а также стран Европы и Азии на то, чтобы они выступили в роли финансовых доноров и таким образом убедить палестинцев пойти на политические уступки и урегулировать конфликт с Израилем. "Белый дом дал понять, что он добивается выделения десятков миллиардов долларов, но не указал точную цифру, - пишет газета. - Дипломатам и законодателям сообщили, что цель - около $68 млрд для палестинцев, а также для Египта, Иордании и Ливана".

При этом The New York Times напомнила, что международные конференции по вопросам оказания экономической помощи палестинцам созывались и ранее, однако они не открыли путь к мирному урегулированию конфликта. В этой связи газета отметила, что "лица, участвовавшие ранее в переговорах, выразили глубокие сомнения по поводу того, что попытка Трампа приведет к успеху там, где все предыдущие усилия не давали результата".

По данным газеты, президент Трамп не примет участие в конференции в Манаме, американскую делегацию возглавит министр финансов Стив Мнучин, а во главе других делегаций также будут министры финансов.