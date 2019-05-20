В ХАМАС призвали к бойкоту организуемого США экономического форума в Манаме

КАИР, 20 мая. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС призывает все стороны бойкотировать организуемый США экономический форум по инвестициям в Палестине, намеченный на конец июня в столице Бахрейна. Об этом, как передает новостной портал Donia Al-Watan, заявил в понедельник член его Политбюро Хусам Бадран.

"Приглашение американцев на экономическую встречу в Бахрейне - это шаг США, который делается в полной координации с оккупацией [Израиля] в рамках их стремления ликвидировать палестинское дело, - сказал он. - Наш народ един в своем неприятии так называемой сделки века, которая отвечает только интересам оккупации". По словам Бадрана, попытки "приукрасить имидж" еврейского государства "не пройдут". "Мы призываем все арабские и международные стороны бойкотировать эту встречу и ей подобные", - отметил он.

Как заявил официальный представитель ХАМАС Хазем Касем, проведение этой конференции в арабской стране "побуждает США и дальше выдвигать такие проекты, которые ущемляют права палестинцев". "В американской администрации существует иллюзия, что палестинцы могут променять свои права, константы, святыни и земли на какие-либо послабления и экономические проекты, - добавил он. - Наш народ ищет свободы для изгнания оккупации со своей земли и создания независимого государства со столицей в Иерусалиме".

В воскресенье пресс-служба Белого дома сообщила, что США и Бахрейн планируют организовать форум по экономическим вопросам с 25 по 26 июня в Манаме, на котором в том числе будут обсуждаться возможности привлечения инвестиций в Палестину. В заявлении подчеркивалось, что на конференции будут обсуждаться возможные пути улучшения экономической ситуации в Палестине, в том числе то, как можно содействовать "быстрому росту частного сектора в стране". В документе не было сказано об ожидаемом составе участников конференции и том, кто будет представлять на мероприятии американскую сторону.

Ранее в понедельник министр социальных дел Палестины Ахмад Маждалани сообщил, что палестинские официальные лица не будут участвовать в этом форуме. В свою очередь, премьер Мухаммед Штайе заявил, что консультации с палестинскими властями на данный счет не проводились.