Нил Ушаков заявил, что латвийское телевидение ведет борьбу с партией "Согласие"

РИГА, 20 мая. /ТАСС/. Латвийское телевидение ведет тщательно скоординированную борьбу с представляющей интересы русскоязычных жителей республики социал-демократической партией "Согласие". Такое мнение в понедельник выразил лидер этой политической силы и отстраненный от должности мэра Риги Нил Ушаков.

Политик назвал выпущенные в воскресенье в эфир сразу двух передач Латвийского телевидения сюжеты о партии "Согласие" "осознанной дезинформацией". В одной из них утверждалось, что в преддверии парламентских выборов в 2018 году "Согласие" воспользовалось услугами консультанта Лютца Мейера, который также известен как организатор предвыборной кампании канцлера Германии Ангелы Меркель в 2013 году. При этом, по версии гостелеканала, услуги специалиста из Германии опосредованно оплачивались Рижским бюро по развитию туризма, где на прошлой неделе Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией провело обыски и задержало двух руководителей.

"Партия "Согласие" сотрудничала со специалистом из Германии Лутцем Мейером. Он оказывал помощь в первую очередь по графическим решениям по предвыборной кампании партии на выборах в Сейм (парламент) 2018 года. Все его услуги были в полном объеме официально оплачены партией. Все остальные заявления обоих передач являются только и единственно грубой ложью", - написал Ушаков на своей странице в Facebook.

"Очень хорошо видно, что это тщательно скоординированная борьба с "Согласием", когда в эфире сразу двух телевизионных каналов выходят сюжеты идентичного содержания. В обоих случаях можно говорить о продуманной утечке информации, возможно из правоохранительных органов. Ярким доказательством этого является простой факт - журналисты заранее подготовленные вопросы начали задавать одновременно с обысками, которые проводились в Рижской думе", - добавил политик.

По его словам, партия "Согласие" накануне предстоящих 25 мая выборов в Европарламент столкнулась с грязными методами предвыборной кампании. "Это массивное наступление на самую большую партию страны с целью запугать ее депутатов, активистов, рядовых членов, сторонников и избирателей. Это массивное наступление, где главной целью является не просто партия "Согласие", но сама идея согласия в Латвии. Именно идею согласия сейчас пытаются уничтожить националисты и популисты", - указал он.

"От имени партии, которая защищает идеологию согласия уже 25 лет, мы можем заявить только одно - нас и наших сторонников не запугать и не сломить. Мы выстоим ради наших избирателей, несмотря на самые изощренные попытки нас уничтожить", - заключил Ушаков.