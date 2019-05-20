Австрийская партия свободы досрочно выходит из правительства Курца

ВЕНА, 20 мая. /ТАСС/. Министры от Австрийской партии свободы (АПС) досрочно выходят из коалиционного правительства канцлера Себастьяна Курца в связи с его предложением отправить в отставку главу МВД Херберта Кикля. Об этом сообщило в понедельник Австрийское агентство печати .

АПС ранее предупреждала, что выступает за упорядоченную передачу полномочий коалиционного правительства новым министрам после досрочных выборов в Национальный совет (нижняя палата парламента), но сразу же выйдет из правительства, если Курц (лидер АНП) снимет с поста Кикля (члена АПС).

Курц перед этим выступил за отставку главы МВД, обвинил его в причастности к событиям на скандальной видеозаписи с бывшим лидером АПС Хайнцем-Кристианом Штрахе и заявил о готовности заменить в коалиционном правительстве всех министров от АПС на экспертов до проведения досрочных выборов. Отставка главы МВД станет второй громкой отставкой в стане АПС после ухода Штрахе на фоне обвинений в злоупотреблении властью и тайных сделках.