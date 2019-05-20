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Ситуация вокруг отставки вице-канцлера Австрии Штрахе
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Австрийская партия свободы досрочно выходит из правительства Курца

Австрийское агентство печати отмечает, что такое решение связано с предложением отправить в отставку главу МВД Херберта Кикля
Канцлер Австрии Себастьян Курц REUTERS/Leonhard Foeger
Описание
Канцлер Австрии Себастьян Курц
© REUTERS/Leonhard Foeger

ВЕНА, 20 мая. /ТАСС/. Министры от Австрийской партии свободы (АПС) досрочно выходят из коалиционного правительства канцлера Себастьяна Курца в связи с его предложением отправить в отставку главу МВД Херберта Кикля. Об этом сообщило в понедельник Австрийское агентство печати.

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АПС ранее предупреждала, что выступает за упорядоченную передачу полномочий коалиционного правительства новым министрам после досрочных выборов в Национальный совет (нижняя палата парламента), но сразу же выйдет из правительства, если Курц (лидер АНП) снимет с поста Кикля (члена АПС).

Курц перед этим выступил за отставку главы МВД, обвинил его в причастности к событиям на скандальной видеозаписи с бывшим лидером АПС Хайнцем-Кристианом Штрахе и заявил о готовности заменить в коалиционном правительстве всех министров от АПС на экспертов до проведения досрочных выборов. Отставка главы МВД станет второй громкой отставкой в стане АПС после ухода Штрахе на фоне обвинений в злоупотреблении властью и тайных сделках.

Теги
АвстрияКурц, СебастьянСитуация вокруг отставки вице-канцлера Австрии Штрахе
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