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Санкции в отношении России

Зеленский призвал США ужесточить антироссийские санкции

Президент Украины назвал Соединенные Штаты мощным и очень серьезным партнером
Президент Украины Владимир Зеленский AP Photo/Efrem Lukatsky
Описание
Президент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo/Efrem Lukatsky

КИЕВ, 20 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский призвал США продолжить ужесточение санкций против РФ. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба президента, сославшись на встречу главы государства с представителями администрации и Конгресса США, которые прибыли в Киев для участия в официальной церемонии его инаугурации.

"Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против РФ", - заявил Зеленский.

Он поблагодарил американскую сторону за лидерство в деле восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины и за помощь в продвижении внутренних реформ. "США является мощным и очень серьезным партнером для Украины, прежде всего, в преодолении агрессии России. Самостоятельно преодолеть российскую агрессию в Донбассе и в Крыму мы не сможем. Поэтому нам нужна ваша помощь", - сказал Зеленский.

Теги
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