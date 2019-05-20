СМИ: президент Сирии открыл Исламский антитеррористический центр в Дамаске

ТАСС, 20 мая. Президент Сирии Башар Асад открыл в понедельник в Дамаске Международный исламский центр по борьбе с терроризмом и религиозным экстремизмом. Об этом сообщило агентство SANA.

По его информации, директор центра шейх Аднан Афьюни рассказал главе государства, что построенный комплекс включает в себя Национальный институт по подготовке имамов мечетей и проповедников для всех сирийских провинций. Кроме того, в нем располагается Научный институт исламского права с библиотекой и Центр по мониторингу и противодействию экстремистской деятельности.

"Подготовка мусульманских богословов будет вестись в институте в соответствии с общепринятой в Сирии умеренной доктриной ислама", - сказал шейх. По его словам, реализация проекта заняла два с половиной года, и сейчас религиозный комплекс в Дамаске готов к приему слушателей из всех регионов Сирии.