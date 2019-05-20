Президент Эстонии призвала Зеленского бороться с коррупцией

ТАЛЛИН, 20 мая. /ТАСС/. Президент Керсти Кальюлайд на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским заявила о важности борьбы с коррупцией и повышения привлекательности экономики. Об этом сообщила в понедельник канцелярия главы Эстонии.

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"Неблагоприятная для зарубежных инвестиций экономическая среда и местами тормозящая борьба с коррупцией - это проблемы, которые препятствуют развитию Украины и росту благосостояния людей, - заявила она. - Сейчас хороший шанс для вступившего в должность президента показать, что Украина по-прежнему придерживается избранного курса в борьбе с этими проблемами".

В понедельник Зеленский принес присягу в Верховной раде и официально вступил в должность президента Украины. Президент Эстонии присутствовала на церемонии.